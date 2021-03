Wirtschaft in Krefeld : Lage der Industrie weist vorsichtige Zeichen für Optimismus auf

Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, mit Sitz in Krefeld am Nordwall. Foto: IHK/Andreas Bischof

Krefeld In der Stadt Krefeld war der Rückgang der Gesamtumsätze in der Industrie 2020 mit 10,7 Prozent etwas stärker als insgesamt am Mittleren Niederrhein.

Auf eine Erholung der wirtschaftlichen Situation für die Industriebetriebe in Krefeld und der Region hofft die Industrie und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall. „Die Kammer beurteilt die Lage mit vorsichtigem Optimismus“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Die Rückgänge beim Gesamtumsatz lägen bei 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresumsatz 2019. Dieser Umsatzrückgang wiege schwer. „Die Industrie ist eine wichtige Stütze der Wirtschaft unserer Region. Verluste wirken sich durch die Verflechtungen auf die gesamte Wirtschaft aus“, betonte Steinmetz. „Sowohl die Daten aus unserem Konjunkturbericht zum Jahresbeginn als auch die Daten des vierten Quartals deuten aber darauf hin, dass sich die Lage sukzessive verbessert.“ Grundlage für die Einschätzung der Situation sind Daten von IT.NRW, die die IHK ausgewertet und interpretiert hat.

In Krefeld war der Rückgang der Gesamtumsätze 2020 mit 10,7 Prozent etwas stärker als insgesamt am Mittleren Niederrhein. Betroffen waren vor allem die Inlandsumsätze (minus 13 Prozent). Die Auslandsumsätze sind um 8,5 Prozent zurückgegangen.

Am stärksten getroffen habe es die Hersteller von Glas und Glaswaren. Dort lag der Umsatzrückgang 2020 am Mittleren Niederrhein bei 27,9 Prozent. Auch die Metallerzeugung und -bearbeitung (minus 24,4 Prozent) sowie der Maschinenbau (minus 21,2 Prozent) verzeichneten spürbare Einbußen. In der am Mittleren Niederrhein wichtigen Chemieindustrie habe der Gesamtrückgang der Umsätze bei 11,9 Prozent gelegen. „Die pandemiebedingte Unsicherheit hat das weltweite Investitionsklima einbrechen lassen. Insbesondere wurde weniger in neue Maschinen investiert“, erklärte Steinmetz.

Nur wenige Branchen haben im vergangenen Jahr ein Gesamtumsatzplus erzielt: Darunter befanden sich die Reparaturen und Installationen von Maschinen und Ausrüstungen mit einem Plus von sieben Prozent.

(sti)