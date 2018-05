Krefeld : Ladies Day am Muttertag auf der Rennbahn

Krefeld 8300 Gäste aus Krefeld und der Region haben im April die Galopprennsaison in Krefeld beim SWK Familienspaß eröffnet. Nun kündigt sich das nächste Highlight an: Für kommenden Sonntag, 13. Mai, lädt der Krefelder Rennclub um 13.30 Uhr zum traditionellen Ladies' Day ein. Nicht nur weil an diesem Tag zugleich Muttertag ist, wird sich jede Dame über 18 Jahren am Eingang über einen Gutschein für ein Glas Sekt freuen.

Eine alte Tradition konnte der Rennclub wiederbeleben: Die Krefelder Parforcehornbläser werden den kommenden Renntag musikalisch begleiten. Über "Schöne Beine für den Sommer" können sich die Damen am Stand der Venenchirugischen Abteilung des Hospitals zum Heiligen Geist Kempen informieren. Und wie bereits im Jahr zuvor verkaufen die Zonta-Damen Pfingstrosen zugunsten von Flüchtlingsopfern. Auch aus der Vintage-Szene erwartet der Rennclub illustre Gäste, hier besteht über die sozialen Medien ein reger Austausch mit den Damen und Herren, die sich im Stil der 20er bis 60er Jahre bewegen. Der Rennclub bietet neben dem kostenfreie Ponyreiten ein breites Spiel- und Spaßangebot für die kleinen Besucher.

Die sechs Rennen selbst beginnen um 14.15 Uhr. Hauptrennen ist das Dr. Busch-Memorial, das als letztes Rennen des Tages um 17 Uhr starten wird.

(RP)