Kunst in Krefeld : Montessori-Schüler stellen im Kunstverein aus

Krefeld Malerei, Objekte und Fotografie: Die jungen Kreativen von der Montessori-Gesamtschule zeigen unterschiedliche Genres. Wegen des Lockdowns ist die Präsentation derzeit nur digital als Video zu sehen.

(ped) Der Krefelder Kunstverein hat sich besondere Gäste eingeladen. Zur „Jahreslese“ stellen Oberstufenschülerinnen und -schüler der Bischöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule ihre Werke vor. Seine Ausstellung einer Installation von Christian Theiß hat der Kunstverein - wie berichtet - nach draußen in den Glaspavillon auf dem Ostwall verlagert. Drinnen ist nun Platz für Objektkästen und Bilder, die derzeit allerdings nur per Video zu sehen sind.

Für die Schüler ist es eine spannende Erfahrung, selbst in einem professionellen Rahmen auszustellen. Möglich ist es durch eine Kooperation der Schule mit dem Kunstverein. Die umfasst Ausstellungsbesuche im Buschhüterhaus und Gespräche mit Künstlern. Ende März soll die Malerin Karin Kneffel zum Gespräch in die Montessori-Gesamtschule kommen, ein vorheriger Termin war wegen des Lockdowns abgesagt worden.

Um Erinnerung geht es in den fünf Objektkästen im Erdgeschoss. Luisa Handrich zeigt in ihrem Gitterkasten zwei mit rosafarbenem Stoff überzogene Köpfe, einer ist ein Januskopf als Symbol der Zwiespältigkeit. Die Gesichter sind mit einer Pinocchio-Nase verbunden, ein Hinweis auf die Häufigkeit von Lügen. Am Objektboden ragen rote Spiegelspitzen hervor, sie verweisen auf einen Brand in ihrer Wohnung. „Dieses Feuer habe ich mit Furcht und einem Trauma erlebt“, erläutert sie.