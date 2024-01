Kunstverein Krefeld stellt aus Sibylle Gröne - Gärtnerin der Kunst

Krefeld · In ihrem Atelier sieht es aus wie in einem Labor: In Glasbehältern bewahrt sie Steine, Erden, Rostpartikel und Pflanzenfasern auf. Daraus erntet sie die Farbpigmente für ihre Bilder. In der Ausstellung im Kunstverein kann man dem Geheimnis hinter der Malerei nachspüren.

17.01.2024 , 14:25 Uhr

Ihre Farben stellt Sibylle Gröne aus Pigmenten, die sie in der Natur findet, und abgeschabter Patina rostender Metalle mit Kohle und Asche selbst her. Sie stellt im Kunstverein aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Petra Diederichs