Kunstverein Krefeld : Wie Schüler den Krieg künstlerisch verarbeiten

Krefeld Der Kunstverein zeigt Arbeiten von Schülern der Stufen 8 bis 12 – Titel: „Jahreslese II“. Die Ausstellung zeigt, wie leistungsfähig junge Künstler sein können. Auch der Ukraine-Krieg ist ein Motiv.

Öffnungszeiten von „Jahreslese II“ mittwochs bis freitags, 10 bis 13 Uhr und an den Sonntagen 28. August, 4. September und 11. September, 11 bis 13 Uhr. An den Sonntagen beantworten die Lehrer Thomas Müller und Moritz Krämer Fragen.

Die Präsentation zeigt die überzeugende Handschrift des Künstlers Johannes Trittien, der nicht zum ersten Mal im Haus am Westwall kuratiert. Daher begrüßen zwei Vogelnester – auf dem Boden! – den Besucher (Jahrgang 6). Erste Materialerfahrungen haben die Schüler mit diesen Plastiken aus Papier, Fundstücken wie Zweigen und Ästen und weißem oder rotem dünnen Band gesammelt. Zu ihren Häuptern dreht sich ein Mobile mit bunten Fischen (Jahrgang 8).

Im anderen Fenster erblickt man ein Architekturmodell in Form eines Rochens. Das flache Gebäude mit mehreren Trakten ist für die Meeresforschung gedacht: Fünf Schülerinnen aus dem Jahrgang 9 haben einen schwimmenden Campus entworfen. Inneres und Äußeres gehen bei ihnen eine Verbindung ein: „Die Verknüpfung von Form und Inhalt steht in allen Jahrgängen über allem“, sagt dazu Moritz Krämer. Er ist seit zwei Jahren Kunstlehrer an der Montessori-Gesamtschule und erläutert hier mit dem langjährigen, verdienten Kollegen Thomas Müller die Arbeiten der Schülerschar und die pädagogischen Ansätze der Schule.