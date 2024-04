Neue Räume in den Kunstmuseen Krefeld Neuentdeckungen von Zangs und Campendonk im KWM

Wer die erste Etage des Kaiser-Wilhelm-Museums betritt, landet im Schlafzimmer. Das ist die erste Überraschung. Das Blaue Zimmer, das der gebürtige Krefelder Helmuth Macke 1925 für das Landhaus seines bayerischen Gönners Karl Gröppel, geschaffen hat, gehört seit 2021 zur Sammlung der Krefelder Kunstmuseen. Die bemalten Bauernmöbel sind ein besonderes Ensemble aus der Zeit des Expressionismus. In der Konzeptreihe „Sammlung in Bewegung“ erscheint es jetzt in neuer Aufstellung - nicht wie ein Zimmer, in dem Menschen es gemütlich hatten, sondern wie ein Gemälde, ein Stillleben, bei dem alles linear aufgereiht wirkt. Und im Hintergrund hängt ein Gobelin von Heinrich Campendonk, der eine liegende Frau mit Tieren zeigt.