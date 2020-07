Kunstmuseen Krefeld : Kuntsmuseen gelten als „äußerst sehenwert“

Krefeld Die Krefelder Kunstmuseen muss man gesehen haben: Das Reisemagazin Merian hat unter 700 Kunstmuseen in der Bundesrepublik die 60 interessantesten von Augsburg bis Stuttgart ausgewählt und vorgestellt.

(ped) Mindestens einmal im Leben muss man das Kaiser-Wilhelm-Museum und die Häuser Esters und Lange gesehen haben. Dass eigentlich niemand an den Krefelder Kunstmuseen vorbeikommt, hört Museumsleiterin Katia Baudin gerne. Das Reisemagazin „Merian“ gibt ihr jetzt Recht. In seiner neuen Ausgabe „Deutschland neu entdecken – Kultur erleben!“ gibt es Tipps für ein Kultur-Wochenende in Deutschland und zeigt Orte, „die wegen ihrer Architektur, ihres Designs oder der dort zu erlebenden Industriekultur besonders sehenswert sind“.