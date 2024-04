Aus der Sammlung der Kunstmuseen Krefeld Museum Küppersmühle leiht Bilder der Mies-Villen aus

Es ist ein bisschen so, als würde man einen verbotenen Blick in eine fremde Wohnung werfen. Durch eine regennasse Scheibe blickt man in das Zimmer der Dame im Haus Esters - so wie der Bauhaus-Architekt Ludwig Mies von der Rohe sich das vor rund einem Jahrhundert gedacht hat. Die Malerin Karin Kneffel hat für ihre Ausstellung „Haus am Stadtrand“ 2009 die Museumsvilla mit ihren Bildern „möbliert“. Das dreiteilige Bild, das das Zimmer mit dem ursprünglichen Mobiliar und der Kunst schildert, hat die Heinz und Marianne Ebertz Stiftung für die Kunstmuseen im Anschluss an die Ausstellung angekauft. Zusammen mit einem kleineren Kneffel-Bild, ebenfalls ein Ankauf der Stiftung aus der Ausstellung, ist das Dreier-Ensemble jetzt auf Reisen gegangen. Als Leihgaben werden die Werke in einer Ausstellung im Duisburger Museum Küppersmühle zu sehen sein.