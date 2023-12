Aktion der Krefelder Kunstmuseen Krefelder können Do-it-Yourself-Hocker fürs Museum bauen

Johannes Ludovicus Mathieu Lauweriks (1864-1932) wurde im niederländischen Roermond geboren, fast in der Nachbarschaft von Krefeld. Von 1904 bis 1909 studierte er in Düsseldorf an der Kunstgewerbeschule, die damals Peter Behrens leitete. Im September 1909 holte Karl Ernst Osthaus, dessen Deutschem Museum für Kunst in Handel und Gewerbe (1909) nun die Krefelder Ausstellung gewidmet ist, Lauweriks nach Hagen. Wie das Museum informiert, leitete er dort „bis 1916 den Staatlichen Handfertigkeitskurses und war künstlerischer Leiter der Hagener Silberschmiede. In den Jahren von 1910 bis 1914 realisierte Lauweriks neun Häuser in der Künstlerkolonie „Hohenhagen“, wobei er seine neu entwickelte architektonische Systemlehre anwandte. Diese basierte auf arithmetisch-geometrischen Formeln mit festen Maßeinheiten und prägte das Erscheinungsbild der Kolonie maßgeblich.“