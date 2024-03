Mies-Wochen in den Kunstmuseen Krefeld initiiert den Tag des Backsteins

Sie gehören fest zum Krefelder Stadtbild: die Backsteinhäuser, viele in den 1920er Jahren gebaut. Auch heute - mit Blick auf Nachhaltigkeit - sind die Klinker beliebt. Der Stein ist hart, wasserfest, säurebeständig und auch für Architektur-Laien meist ein verlässliches Indiz für den Baustil der Moderne. Doch ein Stein ist nicht wie der andere. Ein besonderer Typ ist der Bockhorner Klinker. Er hat die Architektur-Studierenden der TH Mittelhessen in Gießen und Professor Norbert Hanenberg seit dem Wintersemester 2022/23 beschäftigt. Ihre Forschungen führten nach Krefeld. Denn die Fassaden der Häuser Esters und Lange an der Wilhelmshofallee sind aus eben diesem Material.