Guter Trend in Krefeld Kunstmuseen haben wieder bessere Besucherzahlen

Mit der großen Ausstellung „Produktive Räume“ in den Häusern Lange und Esters richten die Kunstmuseen ihren Fokus in diesem Jahr auf die hiesige Kunst- und Designszene in Krefeld. Damit geht das Haus an die Ursprünge zurück, die eine enge Bindung an die lokale und regionale Szene hatte, auch wenn ein internationaler Ruf letztlich das Ziel war. Ab April gibt es in den Kunstmuseen eine zusätzliche Stelle. Eine neue Mitarbeiterin wird sich speziell um den Bereich Schule und Kita kümmern, damit dieses Angebot weiter ausgebaut werden kann.