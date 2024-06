Freier Eintritt ins Kaiser-Wilhelm-Museum Krefeld Man trifft sich an der Bar - langer Donnerstag im Museum

In der Ausstellung „Die Bar. Liora Epstein im Dialog mit Jürgen Drescher und Reinhard Mucha“ ist der Tresen als sozialer Ort gleich doppelt vorhanden, und an einer von ihnen werden an diesem Abend auch tatsächlich Cocktails ausgeschenkt. In ihrer Installation lässt die in Düsseldorf lebende Künstlerin Liora Epstein Figuren mit diversen biografischen, kulturellen und zeithistorischen Hintergründen auftreten. Sie hat Figuren und deren Biografien erfunden, deren Spuren sich auf dem Bar-Tresen finden lassen: Tagebücher, Kleidungsstücke und Accessoires haben sie zurückgelassen. Die Besucherinnen und Besucher können daraus Schlüsse über die Unsichtbaren ziehen. Wie von selbst werden sie dabei selbst Teil der Installation. Beim Kunst-Impuls können Besucher in zahlreichen Führungen in diesen Werkdialog eintauchen und währenddessen sogar den einen oder anderen Cocktail schlürfen.