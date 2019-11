Kunstmuseen Krefeld : Kostbare Schenkung für Haus Lange

Krefeld Die Ausstellung „Die Zugezogenen“ des skandinavischen Künstlerduos Elmgreen & Dragset im Haus Lange war 2017 überaus populär. Nun konnten die Kunstmuseen Krefeld die „Darkroom“-Installation für ihre Sammlung gewinnen.

„Die Zugezogenen“ inszenierte 2017 eine fiktive Geschichte in der Realität: die einer deutschen Familie, die aufgrund des Brexit aus England nach Deutschland zurückgekehrt war und in Krefeld ein Anwesen erwarb: So war vor Haus Lange ein Verkaufsschild angebracht, das Auto der Familie parkte dort und die Räume im Innern waren so gestaltet, als würde die Familie tatsächlich in diesem Haus wohnen. Kleine Details deuteten aber darauf hin, dass irgendetwas mit dieser Familie nicht stimmte. Der Vater der Familie war Fotograf und hatte seine eigene Dunkelkammer. Tatsächlich nutzten die Künstler die ursprüngliche Dunkelkammer von Haus Lange, die Hermann Lange für seine Tochter eingerichtet hatte und inszenierten ihre Geschichte, gestalteten den Raum. So ist der Raum einerseits Arbeitsplatz, andererseits der Ort, an dem der Vater seine Fantasien auslebte, die er vor der Öffentlichkeit geheim halten musste, weil sie den gesellschaftlichen Konventionen zuwiderliefen. Die Fotografien gehen dabei unter anderem auf das Archiv der „Incidental Selfportraits“ der Künstler zurück. Magdalena Holzhey, Sammlungskustodin der Kunstmuseen Krefeld bezeichnet den Darkroom als „intime Zelle, die ins Abgründige führt“. Die Künstler hätten nicht nur mit der Doppeldeutigkeit des Namens gespielt, sondern durch den Raum beim Rezipienten einen „Abstieg ins eigene Unbewusste“ auslösen und so einen gesellschaftlichen Zugang sichtbar machen wollen.