Krefelder Kunstmuseen Die Frau, die Kate Moss für die Vogue fotografierte

Kate Moss auf dem Cover der „Vogue“ ist keine Rarität. Doch das Shooting für die Mai-2000-Ausgabe des britischen Modemagazins war außergewöhnlich. Das Top-Model posierte in einem Badeanzug von Dolce & Gabbana und saugte an einem Plastikhalm Cola aus einem Pappbecher - geschminkt, in Szene gesetzt und fotografiert von Sarah Morris. Das Leben in der Gegenwart und all seine Widersprüchlichkeiten in Medien, Film und Fiktion beschäftigen die in New York lebende Künstlerin seit Jahren. Jetzt kommt Sarah Morris nach Krefeld.