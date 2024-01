Ausstellung in der Alten Post Der Zauberer mit der Kamera - in memoriam Theo Windges

Das Foto verblüfft. Theo Windges sitzt auf einer Kirchenbank und blickt frontal in die Kamera. Selbstauslöser, so viel ist klar. Aber neben ihm sitzt ein zweiter Theo Windges, der den ersten von der Seite anschaut. Mit digitalen Möglichkeiten eines Computers ist das kein Hexenwerk. Doch es ist ein junger Windges, das Bild entstand in der Zeit der analogen Fotografie. Doppelbelichtung? Mehrfachbelichtung? Das ist eines der Geheimnisse, denen man bei der Ausstellung in der Alten Post nachspüren kann. Der Verein Kunst und Krefeld ehrt den vor zwei Jahren verstorbenen Künstler mit der Retrospektive „Multiv - Experimentelle Fotografie“.