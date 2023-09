Jubiläumsausstellung in Krefeld 40 Jahre Kunst-Spektrum - „Wir sind uns immer treu geblieben“

Als die Gemeinschaft der Krefelder Künstlerinnen und Künstler (GKK) am 17. September 1983 das Kunst-Spektrum eröffnete, hieß es zum Abschluss der Eröffnungsrede: „Das Kunst-Spektrum möge leben!“. Dieser Wunsch der Gründer scheint in Erfüllung gegangen zu sein: Das Haus an der St.-Anton-Straße bietet seit nunmehr 40 Jahren einen festen Ort, um sich mit Kunst und Künstlern aus der Region auseinanderzusetzen. Zum Jubiläum verbindet eine Ausstellung Geschichte und Gegenwart des Kunst-Spektrums und zeigt die Vielfalt in der GKK.