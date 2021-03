Museen wieder geöffnet : Endlich wieder Kunst gucken in Krefeld

Krefeld Am Tag eins der Öffnung der Krefelder Museen blieb der Andrang aus – die Freude bei denen, die kamen, war dafür groß. Die Museumsverantwortlichen sagen, dass Besuche im Museum coronasicher sind.

Seit Dienstag sind die Museen in Krefeld wieder geöffnet. Mit vorheriger Buchung können Besucher wieder die Burg Linn nebst Museum, das Kaiser Wilhelm Museum oder das Deutsche Textilmuseum besuchen. Doch am ersten Tag hielt sich der Andrang noch in Grenzen. Trotzdem sind die Verantwortlichen mit dem Auftakt zufrieden. Am schleppendsten lief es beim Museum Burg Linn an. „Wir haben heute zwei Buchungen gehabt, allerdings ist eine Dame nicht erschienen. Auf der Burg hatten wir zwei kurzfristige Buchungen, für das Wochenende sieht es aber schon besser aus. Ich kann die Zurückhaltung der Menschen in jedem Fall verstehen. Wir sind aber sehr gut vorbereitet und bei uns im Museum und auf der Burg können sich die Besucher sicher fühlen”, sagt Museumsleiterin Jennifer Morscheiser. Absperrungen oder Einbahnstraßenregelungen gibt es im Archäologischen Museum nicht.