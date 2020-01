Kunst in Krefeld : Kunst kommt im Koffer aus Beeskow

Fünf der beteiligten Künstler: (v.l.) Michael Lauer, Karin Dörre, Jan Masa, Nick Esser und Mauga Houba-Hausherr. Zur Finissage werden auch die Kolleginnen aus Beeskow erwartet: Julia Jarque und Ulrike Stolte. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Aus Krefelds Partnerkreis Oder-Spree und vom Niederrhein haben sich Künstler zum gemeinsamen Arbeiten getroffen. Ihr Thema: die Fabrik Heeder. Jetzt sind die Werke in der „Kulisse“ zu sehen. Ein Beispiel für Kulturpartnerschaft.

Manche Eindrücke brauchen Zeit, bis sie sich gesetzt haben. Künstler verarbeiten sie mit ihren ihnen eigenen Mitteln – mit Farbe und Pinsel, Stift, Stoff, Kamera und Computer. Was sieben Kreative im vergangenen Frühjahr in der Fabrik Heeder begonnen haben, ist jetzt dort in der „Kulisse“ zu sehen: Ergebnisse eines Künstlersymposiums zwischen Krefeld und seiner Partnerstadt Beeskow. Die Ausstellung „Park-Schein“ hat eine lange Vorgeschichte:

Es war einmal vor langer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. In Berlin war eine Mauer gefallen, die die Menschen viele Jahre voneinander getrennt hatte. Entsprechend groß war der Wunsch, einander zu begegnen, von einander zu erfahren, miteinander etwas zu schaffen. Aus dieser Idee entstand eine Kulturpartnerschaft zwischen Krefeld und Beeskow im Partnerkreis Oder-Spree. Fortan besuchten sich Abordnungen gegenseitig, aus Krefeld reisten literarisch Bewanderte ins Schloss Beeskow, nahmen die Position des Stadtschreibers auf Zeit ein. In Krefeld stellten die Niederrheinischen Sinfoniker ihre Kunst am Tag der Deutschen Einheit in den Dienst der Freunde aus der brandenburgischen Kreis-

stadt. Es gab viele Begegnungen.

Info Das Projekt Park-Schein Nach einem Symposium am Schloss Benrath hat die Krefelderin Mauga Houba-Hausherr das Projekt „Park-Schein“ mit Künstlern der Region und aus Beeskow fortgesetzt. Eine Woche haben die Künstler vor Ort in der Fabrik Heeder gearbeitet. Die Werke wurden in den heimischen Ateliers fertig gestellt und sind jetzt zu sehen. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten in der Gaststätte „Kulisse“ in der Fabrik Heeder, Virchowstraße zu sehen. Bis zum 13. Februar sind Werke von Fotografen, Malern, Textil- und Performancekünstlern zu sehen Die Finissage mit allen Künstlern ist für 13. Januar, 17 bis 18 Uhr, geplant.

Mit den Jahren wurde die Einheit zum Alltag, das Feuer der Begeisterung, das in den frühen 1990er Jahren das Bündnis geschürt hatte, glimmte nur noch. Bis eines Tages Jürgen Sauerland-Freer, damals Leiter des Krefelder Kulturbüros, die Krefelder Künstlerin Mauga Houba-Hausherr mit seinem Kollegen in der Beeskower Kulturverwaltung in Kontakt brachte: Im vergangenen Jahr kamen Künstler von der Spree und vom Niederrhein zu einem Symposium in der Fabrik Heeder zusammen. Aus dem Miteinander entstanden zahlreiche Ideen.

„Es war unglaublich spannend. Ich habe ja die Anfänge hier vor Ort gesehen. Jetzt kamen per Post Koffer und Pakete: Die Arbeiten von den Beeskowern waren fertig“, sagt Mauga Houba-Hausherr. Sie blickt glücklich auf die Bilder, Fotografien und Objekte, die sich ganz harmonisch in die Architektur des Gastraums fügen. Kein Wunder: Die Fabrik Heeder, die im vergangenen Jahr ihr 30-Jähriges als Kulturstandort feierte, war ihr Thema.

Julia Jarque vom Künstlerkollektiv Mürbe & Dröge (Landkreis Oder-Spree) und Karin Dörre (Mülheim/Ruhr) haben sich auf die Ursprünge der Tapetenfabrik an der Virchowstraße konzentriert. Eine ganz moderne Form hat Jarque auf mit überbordend bunter Farbe abstrakt auf Leinwand gebracht, die wie ein Gobelin vor der Wand hängt. Dörres Entwurf für eine Tapete ist aus heller Seide, auf die sie das Krefelder Stadtwappen und die Embleme der Gullydeckel rund ums Textilmuseum in Linn gemalt. „Wir haben dort eine Führung bekommen, konnten auch hinter die Kulissen gucken, ins Depot“, sagt Mauga. „Das war großartig.“ Für das Projekt, das unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Frank Meyer steht, haben sich viele Türen geöffnet. „Es hat mich auch stolz gemacht, meinen Kollegen unsere Stadt zu zeigen – wie haben hier echte Schätze“, so die Krefelder Künstlerin. Die Flure der Heeder, die Probenbühne des Theaters, der Kostümfundus – alles findet sich wieder in der Ausstellung. Zum Beispiel bei den Fotografen Nick Esser (Düsseldorf) und Jan Masa (Erkrath). Während Masa vor allem mit Licht und Schatten spielt, seine Motive aus ungewöhnlicher Perspektive auf rotem Hintergrund inszeniert, der an die Heederschen Backsteine erinnert, wird es bei Esser fast surreal. Seine Bildwelten sind Collagen mit feinem Witz: Da schweben Stühle und Tische im Raum, enden Treppen im Nirgendwo, wirken Wände, als könne man durch sie hindurchschreiten. Daneben lässt Michael Lauer (Krefeld) sattes Himmelblau und Heederweiß auf Leinwand leuchten. Malerei versteht er als die Analogie zum Ungewissen. Einen konkreten Hinweis gibt er dem Betrachter mit dem Schriftzug „Heeder u. Co.“