Kunst in Krefeld Krefeld ist erfolgreich mit den City Artists

Krefeld steht diesmal nicht auf der Artist-Liste. „Aber wir waren oft unter den Preisträgern“, sagt Monika Nelles. 2021 war Thomas Pöhler City Artist, 2022 Uwe Esser. Nelles wurde von der Jury nominiert, weil sie „unsere Aufmerksamkeit auf die Phänomene der Natur richtet“, heißt es in der Begründung. Nelles’ Installationen entwickeln sich aus ortsspezifischen Gegebenheiten. „Dabei will die Künstlerin das passive Publikum als Mitschaffende gewinnen.“ Sie fordert auf, Wandkritzeleien einer verlassenen Waldhütte weiterzuführen oder auf „Hochsitzen“ der Rhine Side Gallery die Perspektive zu verrücken. „Der Künstlerin kommt es nicht auf die großen ästhetischen Fragen an, sie nutzt die Kunst, um zu sensibilisieren und zu bilden, Menschen zusammenzubringen und ihnen ihre kreativen Fähigkeiten vor Augen zu führen. Damit lässt sie die Vorstellung einer autonomen Kunst hinter sich und erweitert sie ganz im Sinne von Joseph Beuys als ein Instrument der Bildung einer Sozialen Plastik“, so die Jury. Schade nur: Für das Preisgeld hätte Nelles gern Schülerinnen und Schülern zum Ende ihrer Schulzeit ein Kunstobjekt als Geschenk mit auf den Weg geben: „Ein Kunstwerk zum Start in einen neuen Lebensabschnitt, das könnte etwas für Leben sein“, sagt sie. Und: „Das Förderstipendium habe ich nicht erhalten, aber das Kunstkonzept, dass ich im Rahmen der Bewerbung konzipiert habe, werde ich in Krefeld realisieren. Es liegt fertig in der Schublade.“