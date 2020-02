Anti-AFD-Demonstration : Am Montag zwei Kundgebungen gegen AFD und Maaßen in Krefeld

Krefeld Ein „Bürgerdialog“ de AFD und eine Veranstaltung mit dem umstrittenen Ex-Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes rufen zwei Gegendemonstrationen auf den Plan.

Am Abend ab 19.30 Uhr spricht in Haus Kleinlosen in Verberg der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, der nach Äußerungen über Ausschreitungen in Halle in den Ruhestand versetzt wurde und mittlerweile als AFD-nah kritisiert wird. Auch gegen ihn wird demonstriert: Dazu aufgerufen haben Antifa-Gruppen gemeinsam mit Fridays for Future. Man will sich um 18 Uhr am Bahnhof treffen und sich dann auf den Weg nach Verberg machen. Auch diese Demonstranten wollen auf dem Theaterplatz gegen die AFD demonstrieren. Die Polizei erklärte auf Nachfrage, die Demonstrationen seien ordnungsgemäß angemeldet; man werde „starke Präsenz in Zivil und Uniform“ zeigen.