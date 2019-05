Krefelder Kulturausschuss : Vorschlag: Freier Eintritt für Jugendliche ins Museum

Krefeld Im Kulturausschuss war am Dienstag Abend die kostenlose Nutzung der Museen und Mediothek Thema.

(ped) Der Stadtrat muss es noch absegnen, aber die Weichen sind gestellt: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre sollen kostenlos die drei Krefelder Museen besuchen dürfen. Auch die Nutzung der Mediothek soll ohne Entgelt möglich sein. Einen entsprechenden Antrag, zunächst befristet für das Jahr 2020, hat die Verwaltung am Dienstag Abend auf Initiative von Oberbürgermeister Frank Meyer in seiner Funktion als Kulturdezernent dem Kultur- und Denkmalausschuss vorgelegt.

„Kulturelle Bildung ist für unsere Kinder heute so wertvoll wie nie. Zwar ist jede Information digital leicht verfügbar. Das Drama von Shakespeare, das Gemälde von Monet oder die Geschichte der Römer und Franken sind in Windeseile erklärt und analysiert. Doch wirklich verstanden und wirklich erlebt werden sie dadurch nicht. Deshalb müssen wir unseren Kindern heute mehr denn je nahe bringen, wie man geduldig zuhört, genau hinsieht, Inspiration aufnimmt und in sich selbst findet“, betont Meyer.

Die Initiative soll „die außerschulische kulturelle Bildung in Krefeld“ fördern, heißt es im Antrag. In der Mediothek würden Kinder schon früh in ihrer Lese- und Medienkompetenz gestärkt. In den Kunstmuseen, im Museum Burg Linn und im Deutschen Textilmuseum könnten sie ihren Horizont erweitern und kulturelle Identität erfahren. Und das dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein.