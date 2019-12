"Cityartists" : Kultursekretariat schreibt Künstlerpreis für Krefeld aus

Krefeld Zehn Künstler aus zehn Städten werden prämiert. Beim CityARTists-Wettbewerb des Kultursekretariats Nordrhein-Westfalen geht auch ein Künstler aus Krefeld ins Rennen um den Stipendiumspreis.

Unter dem Titel „CityARTists“ schreibt das NRW-Kultursekretariat (NRWKS) gemeinsam mit seinen Mitgliedsstädten für das Jahr 2020 zehn Preise für Bildende Künstler aus den Sparten Malerei, Skulptur, Installation, zeit-basierte Medien und Fotografie in der Gesamthöhe von bis zu 50.000 Euro aus. Auch Krefelder Künstler können sich an dem Wettbewerb beteiligen. Die Preisgelder werden als Förderung (Stipendium) vergeben und betragen 5000 Euro je Künstler und Mitgliedsstadt. Insgesamt werden bis zu zehn Künstler aus zehn Mitgliedsstädten ausgezeichnet.

Die Ausschreibung richtet sich an einzelne Künstler, die eine künstlerische Ausbildung (Hochschule, Akademie, Meisterklasse etc.) genossen haben und/oder eine Reihe von Ausstellungen in Museen, Kunsthallen, Kunstvereinen und ähnlichem vorweisen können. Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung das 50. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Mitgliedsstadt haben, in der sie sich bewerben. Eine lokale Jury wählt unter der Federführung des Kulturbüros Krefeld einen Künstler aus und schlägt ihn der zentralen Jury des NRWKS vor.