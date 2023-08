Kulturpunkt in Krefeld Fotoausstellung und Lesung in der Friedenskirche

Lutz Hartmann, gebürtig aus Witten, studierte Romanistik und Geografie in Tübingen, Düsseldorf und Paris. Während seines Aufenthaltes in Paris kam Hartmann in Kontakt mit der bildenden Kunst und besonders der Fotografie. Er begann, sich intensiver mit dem Medium Fotografie auseinanderzusetzen. Die Stadt übte schon immer wegen ihrer Topografie und ihres besonderen Flairs einen großen Reiz auf bildende Künstler aus. Nicht nur auf Maler und Bildhauer, sondern auch auf Fotografen. Felix Nadar, Brassai, Cartier-Bresson, Robert Doisneau: Die Liste der berühmten Pariser Fotografen ließe sich einfach fortführen. Mit seinen Ausstellungen will sich seither auch Hartmann dort einreihen.