Kufa Krefekd wird 40 Kulturfabrik feiert eine Woche lang Geburtstag

Blind Guardian spielen am Donnerstag, 21. September, in ihrem „Wohnzimmer“, und am Freitag, 22. September, tritt Powerpaket Leslie Clio mit ihrem vierten Album „Brave New Woman“ auf. Am Samstag, 23. September, steigt die große Geburtstagsparty, und am Sonntag, 24. September, kommt Kabarettist Christian Ehring mit seinem Programm „Stand jetzt“.