Sportmesse in der Krefelder Kulturfabrik Kufa peilt die 2,5-Millionen-Marke an

Die Kulturfabrik (Kufa) an der Dießemer Straße gehört zu den traditionsreichsten Einrichtungen der freien Kultur in Krefeld. Nach schweren Zeiten in der Pandemie kommt die Kufa nun langsam wieder in Schwung, und die Verantwortlichen sehen optimistisch in die Zukunft. „Die Zuschauerzahlen gehen absolut in die richtige Richtung. Wir sind zwar noch längst nicht auf Vor-Corona-Niveau, aber hatten in den vergangenen Wochen sieben ausverkaufte Veranstaltungen und rund 10.000 Besucher. Unser Traum ist, dass wir zu unserer Jubiläumswoche im September die „magische“ Marke von 2,5 Millionen Besuchern seit unserer Gründung im Jahr 1983 knacken. Aktuell stehen wir bei rund 2,45 Millionen“, erzählt der Vorsitzende des Kufa-Vereins, Robin Lotze.