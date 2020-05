Kulturfabrik Krefeld : Die Kufa hat wieder einen vollen Kalender

Krefeld Brings kommen erst im nächsten Jahr, Zeiglers „wunderbare Welt des Fußballs“ gibt es schon am 25. Mai. Für viele der ausgefallenen Veranstaltungen in der Kufa stehen jetzt die Nachholtermine fest. Ein Überblick.

Arnd Zeigler zeigt unter dem Titel „Dahin wo es weh tut“ seine „wunderbare Welt des Fußballs“ bereits am 25. Mai. Am 7. September stellt sich Carolin Kebekus’ Bruder David Kebekus mit „Aha? Egal“ vor. Das Vollplaybacktheater will am 15. September seine „Helden der Galaxis“ präsentieren. Stefan Verhasselt kommt mit „Kabarett 5.0 Zwischen den Zeilen“ am 30. Oktober. „WDR2 Copacabana eskaliert! – Klingt interessant, isses aber nich“ heißt es am 30. November. Simon Stäblein ist für den 16. September angekündigt. René Steinberg fordert „Freuwillige vor – wer lacht, macht den Mund auf“ am 23. September. Marc Weide ist auf 28. September verschoben. Der Dennis ist geplant für den 25.Oktober.