Veranstaltung in der Kulturfabrik : Blind Guardian spielt bei Festival für den Krefelder Zoo

Die Metal-Band Blind Guardian spielt ehrenamtlich für den Zoo. (Archivfoto). Foto: Nuclear Blast

Krefeld Ende Januar gibt es in der Kulturfabrik ein großes Benefiz-Festival für den Krefelder Zoo. An zwei Tagen treten mehr als 20 Bands auf, darunter auch die international bekannte Metal-Band „Blind Guardian“ und die Jungs von „Mama-Lauda“.

Mehr als 20 Bands aus Krefeld und der nahen Umgebung haben kurzfristig für den 25. und 26. Januar jeweils acht Stunden Bühnenprogramm zusammengestellt. Alle Künstler werden an dem Wochenende auf ihre Gagen verzichten, Tickets gibt es für 15 Euro. Die Einnahmen sollen abzüglich der Ausgaben als Spende an den Zoo gehen.

Top-Act wird die international bekannte Metal-Band „Blind Guardian“ sein. Erst in der vergangenen Woche trat die bekannteste Krefelder Band, Blind Guardian, mit einem Akustikkonzert auf der Burg Linn auf und machte das dortige Festival der Phantasie zu einem ganz besonderen Erlebnis. Ganz kurzfristig wird die international erfolgreiche Metal-Band (rund 3 Millionen verkaufte Tonträger) am 26. Januar erneut in Krefeld zu sehen sein. Dann nämlich sind sie der Headliner des kurzfristig von Jörg Enger und anderen organisierten „Zoo-Aid“-Festivals in der Kulturfabrik.

„Die Idee wurde zuerst von der Band ‚Downstairs 27’ an mich herangetragen. Sie wollten mit der Krefelder Musikszene etwas für den Zoo machen. Blitzartig ging das per Mundpropaganda in der Szene rum und wir können uns vor Anfragen kaum retten und müssen sogar schon Bands absagen“, sagt Enger. Die Hilfsbereitschaft sei enorm. „Nicht einmal Stars wie Blind Guardian mussten wir anfragen. Es gab ein lockeres Gespräch, in dem von ihnen die Aussage kam: ‚Wir haben gehört, Ihr macht etwas. Wir wären gern dabei.’ Unglaublich!“, erzählt Enger.

Die Kulturfabrik stellte sofort die Räume bereit. „Wir werden nun am 25. Januar von 14 bis 22 Uhr und am 26. Januar von 15-23 Uhr Konzerte bieten. Wir haben beide Bühnen und werden sie sogar teilweise überlappend bespielen, um alle Bands unterzubringen. Am Samstag müssen wir um 22 Uhr Schluss machen, weil um 23 Uhr bereits die Party 2000 – One more time angesetzt war. Aber es gibt ein Kombiticket. Ein Teil der Einnahmen der Party geht auch in den Topf für den Zoo“, erzählt Enger.

Das Lineup liest sich wie ein Who is Who der sehr breit aufgestellten Krefelder Musikszene. „Es reicht von Karnevalsmusik wie Oedingsche Jonges über Coverbands wie Planet 5 oder Downstairs 27, bis hin zu Alex’s Kept Secret und eben Blind Guardian. Sie werden ein Akustikset ähnlich dem auf Burg Linn spielen, wollen es aber wenn möglich noch um ein, zwei Stücke erweitern. Das ist aber viel Arbeit. Mal sehen“, sagt Enger.

Doch nicht nur Topmusik ist geboten, auch für Kinder sei einiges vorbereitet. „Wir planen, eine Hüpfburg zu holen, es wird Kinderbetreuung von den Pädagogen des Kaiser-Wilhelm-Museums geben und einiges mehr. Kinder können also gern mitgebracht werden und werden bestens versorgt. Es soll ja eine Sache für alle Krefelder werden“, sagt der Organisator.