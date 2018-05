Krefeld : Kulturbüro führte Liste über Bordell-Spenden

Die Mevissenstraße 70 steht seit Monaten im Interesse der Politik: Die Ratsmitglieder wollen sich am Dienstag in ihrer Sitzung mit dem Thema befassen. Foto: TL

Krefeld In der Zeit von 1998 bis 2010 flossen insgesamt 338.132,75 Euro eines Bordellbetreibers an der Mevissenstraße über die Stadtverwaltung an die Kulturfabrik Krefeld. 46 einzelne Zahlungseingänge wurden jeweils mit Datum dokumentiert.

Weiterleiten Drucken Von Norbert Stirken und Joachim Niessen

In der Zeit von März 1998 bis Oktober 2010 sind über die Stadtverwaltung Krefeld 338.132,75 Euro an Spenden eines Bordells an der Mevissenstraße an die Kulturfabrik Krefeld e.V. geflossen. Das ergibt eine Übersicht über die in den Akten des Kulturbüros dokumentierten Spenden des Betreibers. Insgesamt 46 Zahlungen über die Annahme einer Spende sind dort mit Datum dokumentiert. Die jährlich geleisteten Geldbeträge schwanken zwischen 13.000 Euro und 36.813 Euro. Diese Zahlen hat die Verwaltung jetzt für eine Vorlage zusammengetragen, die dem Krefelder Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag vorgelegt werden soll.

Aufgrund eines Auftrags von Oberbürgermeister Frank Meyer war im vergangenen Jahr eine Sonderprüfung der Immobilie Mevissenstraße 70 unter anderem im Hinblick auf bau- und ordnungsrechtliche Genehmigungen sowie die steuerliche Veranlagung vom Fachbereich Rechnungsprüfung durchgeführt worden. Die Ergebnisse wurden in einem Bericht zusammengetragen und dem Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 27. September 2017 zur Beratung übergeben.

Wie die Verwaltung jetzt erklärt, setzt sich der Bericht unter anderem "auch mit der Annahme von Spenden des Betreibers der oben genannten Immobilie" auseinander. "Die bisherigen Beratungen zu dem Thema erfolgten immer in nicht-öffentlichen Sitzungen", ergänzen die Experten aus dem Rathaus in ihrem jüngsten Papier. Bereits in der Ratssitzung am 5. Dezember vergangenen Jahres war gefordert worden, dass das Gremium "Kenntnis über die Spenden aus der Sonderprüfung Mevissenstraße 70" erhalten solle. Dem kam die Verwaltung jetzt mit der Auflistung nach, die sämtliche Spenden zum genannten Fall enthält, deren Eingang dokumentiert ist. "Die Vorlage ist aufgrund des Transparenzgebotes für Spenden öffentlich", ergänzt die Behörde. "Allerdings beinhaltet diese Aufstellung aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben zu den Namen der Spender."



Parallel scheint die Stadt offenbar in ihrer Einschätzung, wie sie mit dem nicht genehmigten, aber seit Jahrzehnten betriebenen Bordell an der Mevissenstraße umgehen will, nicht weiterzukommen. Bereits im Januar hatten wir berichtet, dass externer Sachverstand von Fachanwälten in der Einschätzung der Situation behilflich sei. Das hatte Planungsdezernent Martin Linne seinerzeit mitgeteilt. Seit mehr als einem Jahr stehen die Hintergründe zur Duldung des Eros-Centers im Fokus, schon lange liegen die Fakten auf dem Tisch. Der Bebauungsplan erlaubt den Betrieb des Bordells nicht. Strafrechtliche Vorgänge seien verjährt, urteilte die Staatsanwaltschaft Krefeld.

Vor allem bei der FDP-Fraktion um ihren Vorsitzenden Joachim C. Heitmann reißt langsam der Geduldsfaden. Der Jurist kritisierte bereits vor Wochen die "schleppende Entscheidungsfindung in Sachen Eros-Center". Die Verwaltung beschäftige sich seit längerem mit der Zulässigkeit des dortigen Bordellbetriebes und habe jetzt angekündigt, frühestens im Sommer dem Rat einen Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten, so der Chef der Liberalen. Dies findet die FDP-Fraktion "angesichts eines vorliegenden Antrages auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem Prostituiertenschutzgesetz" für zu langsam.

"Die lapidare Mitteilung, dass die Prüfung dieses Antrages nicht abgeschlossen ist, halten wir für unzumutbar, und zwar vor dem Hintergrund, dass sowohl der Antragsteller als auch die Politik wissen müssen, wie die Verwaltung die Rechtslage einschätzt und weiter vorgehen will", erklärte Heitmann. "Fakt ist, dass der Betrieb keine Baugenehmigung hat, weil die Festsetzungen des gültigen Bebauungsplanes dagegen stehen. Die ordnungsbehördlichen Gesichtspunkte nach dem Prostituiertenschutzgesetz und die planungsrechtlichen Vorgaben lassen durchaus eine unterschiedliche Betrachtungsweise zu. Wir haben den Eindruck, dass die Verwaltung auf eine Änderung des B-Plans hinarbeitet, um dann bei Vorliegen der Voraussetzungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz die Genehmigung erteilen zu können. Die Verwaltung redet um den heißen Brei herum, spielt auf Zeit und versucht letzten Endes der Politik den schwarzen Peter zuzuschieben."

(RP)