Verleihung Opus Klassik : „Wir hatten nur Zeit für eine Currywurst“

Posing für die Fotografen auf dem Roten Teppich zum Konzerthaus am Gendarmenmarkt: (v.l.) Philipp Wenger, Mihkel Kütson, Martin Kallnischkies, Eva Ziegelhöfer und Michael Grosse. Foto: Markus Nass für Opus Klassik/Markus Nass

Krefeld Es war eine große Sache: Die Niederrheinischen Sinfoniker sind für ihre Aufnahme der 7. Sinfonie von Glasunov mit dem Opus Klassik geehrt worden. Die Gala erlebten sie mit weltberühmten Kollegen wie Joyce DiDonato und Jonas Kaufmann.

(ped) Der rote Teppich vor dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin war auch für Krefeld ausgerollt. Die Niederrheinischen Sinfoniker sind - wie berichtet - für ihre CD mit Werken von Alexander Glasunov mit dem Opus Klassik ausgezeichnet worden. Am Wochenende sind Generalintendant Michael Grosse, Generalmusikdrektor Mihkel Kütson, Orchesterdirektor Martin Kallnischkies, Philipp Wenger (1. Violine) und Konzertdramaturgin Eva Ziegelhöfer in die Bundeshauptstadt zur Gala gereist, um den Preis in Empfang zu nehmen.

„Ganz schön schwer, der wiegt mindestens ein Kilo“, ist das Urteil von Eva Ziegelhöfer, die den Preis zu den zweiten Sinfoniekonzerten in Krefeld und Mönchengladbach mitgebracht hat. So eine Auszeichnung darf man zeigen - und das Publikum soll sich mit dem Orchester freuen.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es: Der Opus Klassik wurde in diesem Jahr an 47 Preisträger vergeben , mehr als Platz in der Fernsehgala hatten. „Wir waren ein bisschen enttäuscht, dass wir den Preis am Tag vorher bei einem Kammerkonzertabend überreicht bekommen haben. Aber wir haben uns damit getröstet, dass wir zwei Abende mit tollen Konzerten erlebt haben“, sagt Eva Ziegelhöfer.

Die Fernsehübertragung am Sonntagabend, die Desiree Nosbusch moderiert hat, und die Auftritte der international gefeierten Künstlerinnen und Künstler wie Joyce DiDonato, Jonas Kaufmann, Albrecht Mayer und Ludovico Enaudi haben die Fünf vom Gemeinschaftstheater ganz entspannt im Publikum genossen. Wer die Opus-Klassik-Gala in der ZDF-Mediathek aufruft, kann sie bei Minute 3:42 entdecken.

Vom Büfett danach, habe man dann nur eine Currywurst auf die Schnelle ergattert, so Ziegelhöfer. Denn sie mussten gleich zurück nach Krefeld und Mönchengladbach, weil am Montag in aller Frühe schon Solistin Eldbjørg Hemsing auf sie wartete für die Proben zum Sinfoniekonzert.

Bei der letzten Aufführung des 2. Sinfoniekonzerts am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, im Seidenweberhaus ist übrigens auch die als Beste Sinfonische Einspielung prämierte CD mit Glasunovs Siebter (sowie Stenka Razin, Poème lyrique und Overture Canaval) zu erwerben. Und vielleicht ein Blick auf den Opus Klassik zu erhaschen.