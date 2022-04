Kunst aus Krefeld : Cassels Traumschiff für zu Hause ausleihen

Krefeld Die Artothek der Gemeinschaft Krefelder Künstler ordnet ihre Sammlung neu. Will Cassel überlässt ihr vier seiner Bilder: farbstarke Szenen aus seinem Welttheater.

Will Cassel wurde 1927 in Dortmund geboren und lebt seit 1934 in Krefeld. Zeichnen und Malen begeistern ihn seit der Kindheit. Und auch heute, mit 94 Jahren, kann er sich einen Tag ohne Pinsel oder Tusche nicht vorstellen. Er hat seit den 1950er Jahren in zahlreichen Ländern, in Museen und Galerien, ausgestellt und Kunstpreise erhalten. Oft auch in New Yorkt. Motive der Metropole finden sich auch in seinem Werk wieder. Seine künstlerisches Markenzeichen ist seit 1967 der Gartenzwerg, der die Welt auf ihre Kleinheit zurückwirft. Er ist Aktionsobjekt gegen Umweltzerstörung und Krieg, gegen Größenwahn, aber auch gegen Hoffnungslosigkeit.