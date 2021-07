Für neues Krefelder Bündnis : Türkische Gemeinde vergibt 30.000 Euro ans Literaturhaus

Krefeld Mit dem Geld aus dem Bundesförderprogramm werden Jugend-Workshops finanziert. Die Türkische Gemeinde Deutschland unterstützt damit ein Krefelder Bündnis.

Das passt ideal in die Pläne von Literaturhausleiter Thomas Hoeps, der nicht nur das Lesen, sondern auch das Schreiben und den kreativen Umgang mit Literatur sowie Diversität verstärkt fördern will. Mit dem Budget können in diesem und im nächsten Jahr je zwei kostenlose Workshop-Reihen für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren in der Innenstadt finanziert werden.

Die erste Reihe, „Südstadt – Südstrand“, beginnt schon in den Sommerferien am Donnerstag, 5. August, mit einem Poetry-Slam-Workshop, gefolgt von einem Fotografie-Workshop samstags zwischen Sommer- und Herbstferien. In der zweiten Reihe mit dem Titel „Südstadt – Stimmen“, die ab den Osterferien 2022 stattfindet, wird es ums Schreiben und Aufführen von Theaterszenen gehen. In allen Workshops können die Jugendlichen ihr Leben in der Innenstadt schildern: wie es ist oder oder auch wie es sein sollte. „Die Freiheit der Jugendlichen, ihren eigenen Ideen und Vorstellungen zu folgen und dabei von erfahrenen Profis unterstützt zu werden, die schon oft mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben, steht für unser Bündnis im Vordergrund“, erklärt Hoeps.