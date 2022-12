Am 1. Januar in Krefeld So starten die Sinfoniker ins neue Jahr

Was eine Kobza ist, wissen Stammgäste bei den Neujahrskonzerten der Niederrheinischen Sinfoniker: Die Laute ist ein traditionelles Instrument der ukrainischen Volksmusik. 2015 hat das Trio Contemp das Jahr mit den Sinfonikern gemeinsam begrüßt und das Publikum nicht nur mit Lautenklang, sondern auch mit farbenfrohen Landestrachten begeistert. Es gab minutenlange standing ovations. Nun ist das Ensemble wieder Gast beim traditionellen Konzert am Neujahrstag, das um 11 Uhr in Krefeld beginnt und um 20 Uhr in Rheydt.