Konzert am Totensonntag : Krefelds Theaterchor singt für Opfer von Corona und Flut

Krefeld Am Totensonntag fahren die Theaterleute aus Krefeld zu einer Gedenkmesse nach Stolberg. Initiator ist der Regisseur Ansgar Weigner.

(ped) Kultur verbindet. Bei großen Krisen setzt das Theater oft Zeichen der Solidarität, vor allem wenn es Verbindungen zu den Leidtragenden gibt. Ansgar Weigner kennt das Theaterpublikum von seinen Inszenierungen „Frau Luna“ und „Rusalka“. Auch bei „Don Pasquale“, der kommenden Premiere am Krefelder Haus, führt er Regie. Er ist nicht nur leidenschaftlicher Theatermacher, sondern auch begeisterter Musiker. In der Kirchengemeinde seiner Heimat, in St. Lucia in Stolberg, ist er regelmäßig als Organist zu hören. Jetzt hat er eine musikalische Messe initiiert, mit der der Opfer der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe gedacht werden soll: ein ökumenischer Gottesdienst am Totensonntag, 21. November um 10 Uhr.