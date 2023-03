Demnächst im Theater Krefeld Tobias Wessler kommt mit „Fifty Years and Grey“

Dass er auf der Bühne mit allen Talenten ausgestattet ist, hat Wessler bewiesen. Er hat in Johnny Cash und in der Elvis-Revue gesungen, bei „Shockheaded Peter“ hat er ein gnadenloses Falsett präsentiert - beim Märchenballett „Prinz Rama“ hat er sogar getanzt. Und an der Entwicklung war er ebenfalls beteiligt. Auch bei der Borussia-Revue hat er hinter den Kulissen mitgewirkt. Im Fernsehen war er im „Tatort“ zu sehen und in der Neuverfilmung des Antikriegsklassikers „Die Brücke“ (Regie Wolfgang Panzer). In der vergangenen Weihnachtszeit war er am Krefelder Theater als Erzähler im Ballettmärchen „Peter und der Wolf“ zu erleben.