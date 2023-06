Theater Krefeld Taschentuch-Oper und Abenteuerstück - Tipps für die letzten Vorstellungen

Mit dem Ballett „Seide - Band - Bandoneon“ verabschiedet sich das Theater am 25. Juni in Krefeld in die Sommerpause. Die erste „normale“ Spielzeit nach der Pandemie geht im Theater Krefeld und Mönchengladbach zu Ende. Noch ist nicht alles wie vor dem Lockdown und den zahlreichen Beschränkungen. Aber viele haben Highlights gesehen. Jetzt gibt es noch letzte Gelegenheiten, den eigenen Theater-Akku für die spielfreien Wochen bis August zu füllen. Ein Überblick über die Vorstellungen, mit denen das Ensemble in den Endspurt geht.