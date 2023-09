40 Jahre Kulturfabrik Krefeld Senkrechtstarter Yung Yury kommt in die Kufa zu Workshops für Rap und Pop

Krefeld · Bei Tik Tok erreichen sie Millionen junger Leute. Zum Beispiel Senkrechtstarter Yung Yury, der mit seinem Song „Tabu“ im Duett mit Lena Meyer-Landrut einen Riesenerfolg hat. In der Kulturfabrik geben Profis Kindern und Jugendlichen in Workshops Tipps. So kann man teilnehmen.

15.09.2023, 17:00 Uhr

Die Kufa baut ihr Programm im Herbst für junges Publikum aus. Nach der Sports Con (hier mit Dance Battle) kommen nun Rap und Pop Convention. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Petra Diederichs

Wenn Lena Meyer-Landrut einen Song covert, ist das schon ein Gütesiegel. Erst recht für einen 23-Jährigen, den die Musikwelt noch nicht kennt - bis auf die drei Millionen, die ihm auf Tik Tok folgen. Yung Yury ist das mit seinem Song „Tabu“ passiert. Inzwischen hat er ein Re-Mix mit Lena aufgenommen und steht auch schon mal mit der 32-Jährigen auf der Bühne. Nach Krefeld kommt Yung Yury allein - ein echtes Highlight, mit dem die Kulturfabrik Kinder und Jugendliche ansprechen will.