Theater Krefeld : Tanzstück über die Wahrnehmung in 241 Sekunden

Tanzstück über die Wahrnehmung in 241 Sekunden

Krefeld Im Kurzfilm „Immer ist Jetzt“ von Victora Bröcker tanzt Victoria Hays zu einem Lied der faröischen Sängerin Eivør. Eine Darbietung, die auf der Bühne vor Publikum unmöglich ist.

Diese vier Minuten haben für Victoria Bröcker große Bedeutung. Die ehemalige Tänzerin, die seit 1989 am Theater Krefeld und Mönchengladbach engagiert und inzwischen als Inspizientin tätig ist, hat sich mit ihrem kleinen Filmprojekt „Immer ist jetzt“ in Zusammenarbeit mit dem Videokünstler Peter Issig einen Traum erfüllt. Der Ausflug in die Welt des Tanzes dauert exakt 241 Sekunden.