„Konstellationen“ von Nick Payne Britisches Erfolgsstück über die Liebe kommt ins Theater

Nick Payne (39) ist Bühnen- und Drehbuchautor. „Konstellationen“ wurde im Royal Court Theatre in London uraufgeführt und später auch im West End ein Erfolg. Das Stück brachte ihm den Evening Standard Best Play Award ein sowie eine Nominierung für den Olivier Award in der Kategorie „Best New Play“. Zurzeit ist es das einzige Stück von Payne in deutscher Übersetzung. Sein Debüt „If There Is I Haven’t Found It Yet“ machte ihn 2012 als Off-Broadway-Produktion mit Jake Gyllenhaal in New York bekannt.