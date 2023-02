Erstaufführung im Theater Krefeld Neue Operette – „Verrückt nach Liebe“

André Messager, der als der erfolgreichste französische Operettenkomponisten in der Nachfolge Jacques Offenbachs bezeichnet wird, hat sie geschrieben. In Deutschland hat er bisher wenig Beachtung gefunden - zu Unrecht, meint Proschka. Messager (1853-1929) war zeitweise Schüler von Camille Saint-Saens und zunächst Organist und Kapellmeister an verschiedenen Kirchen. Mit 45 wurde er Direktor der Pariser Opéra-Comique, war später künstlerischer Leiter des Royal Opera House Covent Garden in London und kam 1907 zur Pariser Oper.