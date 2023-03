Theater Krefeld Operette „Passionnément“ erstmals in Deutsch

Die Geschichte spielt in den 1920er Jahren, jener wilden Zeit, in der sich die vom Ersten Weltkrieg traumatisierte Pariser Gesellschaft in den Salons und Theatern vor allem amüsieren will. Ein Amerikaner, der dem Alkohol abgeschworen hat, eine Diva, deren Glanz längst verblasst ist, ein Frauenheld, seine Geliebte und deren betrogener Ehemann, ein liebestolles Hausmädchen und ein Kapitän treffen aufeinander. Da wallt das Blut, da fließen Tränen - und Champagner.