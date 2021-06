Premiere in Krefeld : Schiller-Drama im Theater - Wilhelm Tell als Öko-Rächer

So sah es im Stream zu „Wilhelm Tell“ aus, auf der Bühne wird es bunter : Großes Bild- und Schauspielertheater verspricht der Regisseur. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Matthias Gehrts Inszenierung kommen auch Greta Thunberg und Carola Rackete zu Wort - in Versform. Die Premiere ist am Sonntag, 6. Juni.