Premiere in Krefeld Cabaret im Theater wird eine opulente Show

Mit großer Freude, wie im Gespräch mit ihm schnell deutlich wird. Dass das Stück, das 1973 in der Verfilmung Liza Minelli als Sally Bowles weltberühmt machte, keinen Staub angesetzt hat, steht für den Regisseur fest: „Die Überlebensfähigkeit hängt an zwei Faktoren: an der guten Musik, die die Leute auch heute noch immer wieder hören wollen, und an den beiden Liebesgeschichten, die am Ende zerbrechen.“ Anders als im zugrunde liegenden Roman „Good bye to Berlin“ von Christopher Isherwood und der Bühnen-Uraufführung am Broadway, in der die Figur Sally Bowles nur eine Minirolle spielten, steht sie in der Fassung von Chris Walker im Scheinwerferlicht. „Sally mit ihrer Unbedingtheit und ihrer Großzügigkeit, sich wegzuwerfen verkörpert für mich auch Emanzipation. Sie passt nicht ins System, deshalb ist sie in unseren Herzen.“