Lesung im Theater Liebesroman ohne Kitsch

Es sind immer die ungleichen Paare, die Liebesromane spannend machen. Junger Mann verliebt sich in ältere Frau - ist eigentlich ein Klischee. Er kommt aus einer Familie, die jeden Cent umdrehen muss. Migrationshintergrund noch dazu. Sie ist Professorin an der Uni. Da könnte man gleich gähnen. Aber Martin Kordic erzählt die Geschichte in „Jahre mit Martha“ so, dass man immer noch schnell ein, zwei Seiten weiterlesen möchte, bevor man das Licht ausmacht. Am Freitag, 24. März, ist der Autor mit seinem Buch zu Gast im Glasfoyer des Theaters.