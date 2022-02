Theater Krefeld : Opernstudio Niederrhein sucht neue Talente

Krefeld Das Theater besetzt zur kommenden Spielzeit fünf Positionen in ihrem Förderprogramm neu. Es unterstützt talentierte Sängerinnen und Sänger beim Einstieg in die Bühnenlaufbahn.

(ped) Die Gesangausbildung ist absolviert. So mancher Preis steht in der Vita. Doch in ein Ensemble mit dem täglichen Betrieb eines Theaters ist es für viele junge Sängerinnen und Sänger noch ein großer Schritt. Sie wollen ihr Repertoire ausbauen, Erfahrungen sammeln und so gefordert und gefördert werden, dass ihre Stimme gesund reift. Aus diesen Motiven hat Operndirektor Andreas Wendholz das Opernstudio Niederrhein initiiert, das er seit zehn Jahren betreut. Jetzt sucht er eine neue Mannschaft, weil die Zeit der aktuellen Studiobesatzung mit der Spielzeit endet. Nachwuchskünstler können sich bis 11. März bewerben.