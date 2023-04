Theater Krefeld und Mönchengladbach Das Programm zur neuen Spielzeit

Auch im Schauspiel wird es ein Jubiläums-Extra geben, von dem beide Städte profitieren: „Kommen Sie rein, können Sie rausgucken“ ist ein Projekt des Theaterkollektivs Subbotnik. Für den ersten Teil wird im Sommer an diversen Orten in Krefeld ein Holzhäuschen aufgebaut, in dem die Truppe mit Passanten ins Gespräch kommen will. Im November wird zu mehreren Terminen an einem noch geheimen Ort ein Fest gefeiert - aus den Momenten und Erfahrungen entsteht dann eine Aufführung für die große Bühne, die in Krefeld am 8. Juni 2024 zu sehen ist und in der folgenden Saison in Gladbach.