Italienischer Dirigent am Theater Krefeld Shooting Star am Dirigentenpult

Manchmal ist es wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – so schildern manche Künstler ihren unerwarteten Aufstieg. Ähnliches widerfuhr dem jungen italienischen Direktionsstudenten Giovanni Conti, der gerade seinen Masterabschluss bei Rasmus Baumann, dem Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen, an der Stuttgarter Musikhochschule abgelegt hatte. Er nahm am „CAMPUS Dirigieren der besten Dirigierstudenten deutscher Musikhochschulen“ in Köln teil. Zunächst nur als „Nachrücker“ eingestuft, gewann er diesen Wettbewerb, und der anwesende Mihkel Kütson, Generalmusikdirektor am Theater Krefeld und Mönchengladbach lud ihn vom Fleck weg zum Vordirigieren ein.