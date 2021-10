„The Show Must Go On“ : Theater gibt mit Musical ein Gastspiel in Heilbronn

Krefeld Die schönsten Melodien aus ihren Lieblingsmusicals haben sich die Sängerinnen und Sänger für ein Showprogramm ausgesucht. Warum das in Heilbronn so gut ankommt.

(ped) Die Musicalmelodien, die derzeit am Neckar erklingen, kommen vom Niederrhein. Das Theater Krefeld und Mönchengladbach zeigt seine beliebte Musicalgala „The Show Must Go On“ in fünf Vorstellungen in Heilbronn. Das Theater in der bekannten Käthchenstadt hatte sich vor einiger Zeit auf die Suche nach einer passenden Musicalinszenierung gemacht und am hiesigen Gemeinschaftstheater „Otello darf nicht platzen“ angefragt. Doch die Corona-Pandemie machte die Pläne für ein Gastspiel in der Spielzeit 2020/21 zunichte, alle Vorhaben wurden zunächst auf Eis gelegt.