Demnächst im Theater Krefeld Dystopie: Im Jahr 2025 bestimmt der Kühlschrank den Alltag

Schöne neue Technikwelt. Nachts kommt der kleine Heißhunger. Aber der Kühlschrank öffnet sich nicht, weil die Toilette ihm die Urinwerte des Menschen übermittelt hat. Und die sind gerade nicht so, dass ein Snack jetzt zuträglich wäre. Das entscheidet die künstliche Intelligenz des Kühlgeräts. Die Information an die Krankenkasse hat es auch schon rausgegeben. Der Mensch - das unmündig gemachte Opfer der High-Tech-Errungenschaften: Das ist tragisch. Es könnte aber auch urkomisch sein: So schildert es „(R)Evolution“. Das Stück hat am Sonntag, 17. September, Premiere im Krefelder Theater.