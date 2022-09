Beschreibung per Smartphone : Theater bietet neuen Service für Blinde und Sehbehinderte

Krefeld Bei manchen Opernaufführungen hat das Publikum eine kleine Frau im Ohr. Dramaturgin Ulrike Aistleitner beschreibt für Blinde und Sehbehinderte das Bühnengeschehen per App. So bucht man den Service.

Drei Termine gibt es in dieser Spielzeit: am Sonntag, 2. Oktober die Premiere der Oper „Rusalka“ von Antonín Dvořák in der Regie von Ansgar Weigner (in tschechischer Sprache). Außerdem für die Musical Comedy „Liebe, Mord und Adelspflichten“ (in deutscher Sprache) am Samstag, 28. Januar 2023, 18 Uhr (Vorstellungsbeginn). Und für „Madama Butterfly“, eine Oper von Giacomo Puccini in italienischer Sprache, am Samstag, 13. Mai 2023, 18 Uhr (Vorstellungsbeginn). In Mönchengladbach wird Audiodeskription angeboten am 23. Oktober („Sunset Boulevard“), 15. Januar („Der fliegende Holländer“) und 16. April („Rigoletto“).