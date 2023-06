Stück des Jugendclubs Krefeld Sehnsucht und Ängste der Generation Greta Thunberg

In der Heeder werde das „massivste Bühnenbild aller Zeiten in Krefeld“ aufgebaut: eine neun Meter breite Treppe mit 40 Zentimeter hohen Stufen, die bis in etwa drei Meter Höhe führen. Darauf wird ein Bodentuch einen Gewitterhimmel darstellen (das war bei einer früheren Theaterproduktion nicht eingesetzt worden, die Podeste haben alle „Bühnenerfahrung“). Die Zwölf werden auf- und absteigend ihre Texte sprechen. „Es gibt auch eine Mischung zwischen Greta Thunberg und Mark Beneke in einer Figur“, sagt Gambusch. Auch eine Band hat sich im Laufe der Probenarbeit gegründet, die mit schräger Instrumentalbesetzung überraschen will.